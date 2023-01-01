لمبيرة هندوراسية إلى زلوتي بولندي

تحويل HNL إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
١٧٦٫٠١ pln

1.00000 HNL = 0.17600 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 13:46 UTC
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HNL إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8681.0656588.60221.439161.663520.9643518.3347
1GBP1.1520711.2276102.0671.657871.916331.11121.1211
1USD0.93840.814598183.14381.35051.561040.904817.2052
1INR0.01128640.009797450.012027410.01624290.01877510.01088240.206933

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / الزلوتي البولندي
1 HNL0.17600 PLN
5 HNL0.88002 PLN
10 HNL1.76005 PLN
20 HNL3.52010 PLN
50 HNL8.80025 PLN
100 HNL17.60050 PLN
250 HNL44.00125 PLN
500 HNL88.00250 PLN
1000 HNL176.00500 PLN
2000 HNL352.01000 PLN
5000 HNL880.02500 PLN
10000 HNL1760.05000 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / لامبيرا هندوراسي
1 PLN5.68165 HNL
5 PLN28.40825 HNL
10 PLN56.81650 HNL
20 PLN113.63300 HNL
50 PLN284.08250 HNL
100 PLN568.16500 HNL
250 PLN1420.41250 HNL
500 PLN2840.82500 HNL
1000 PLN5681.65000 HNL
2000 PLN11363.30000 HNL
5000 PLN28408.25000 HNL
10000 PLN56816.50000 HNL