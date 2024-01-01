5000 لمبيرة هندوراسية إلى ريال عماني

تحويل HNL إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

5,000 hnl
77.944 omr

1.00000 HNL = 0.01559 OMR

Mid-market exchange rate at 07:53
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855021.083589.8021.465491.655840.95474518.5414
1 GBP1.1695611.26725105.0311.714021.936651.1166321.6858
1 USD0.922950.78911182.88141.352551.528230.8811517.1125
1 INR0.01113560.009520960.012065410.01631910.01843880.01063150.20647

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / الريال العماني
1 HNL0.01559 OMR
5 HNL0.07794 OMR
10 HNL0.15589 OMR
20 HNL0.31178 OMR
50 HNL0.77944 OMR
100 HNL1.55888 OMR
250 HNL3.89720 OMR
500 HNL7.79440 OMR
1000 HNL15.58880 OMR
2000 HNL31.17760 OMR
5000 HNL77.94400 OMR
10000 HNL155.88800 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / لامبيرا هندوراسي
1 OMR64.14840 HNL
5 OMR320.74200 HNL
10 OMR641.48400 HNL
20 OMR1282.96800 HNL
50 OMR3207.42000 HNL
100 OMR6414.84000 HNL
250 OMR16037.10000 HNL
500 OMR32074.20000 HNL
1000 OMR64148.40000 HNL
2000 OMR128296.80000 HNL
5000 OMR320742.00000 HNL
10000 OMR641484.00000 HNL