ألف دولار هونغ كونغ إلى كرونة نروجية

تحويل HKD إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 hkd
1,347.37 nok

1.00000 HKD = 1.34737 NOK

Mid-market exchange rate at 07:01
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854471.082689.71851.462971.651690.95376518.5375
1 GBP1.1703211.26695104.9961.712091.932951.1162121.6941
1 USD0.92370.789297182.87321.351351.525670.8810517.1231
1 INR0.0111460.009524150.012066610.01630620.01840970.01063130.206618

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / كروني نرويجي
100 HKD134.73700 NOK
200 HKD269.47400 NOK
300 HKD404.21100 NOK
500 HKD673.68500 NOK
1000 HKD1347.37000 NOK
2000 HKD2694.74000 NOK
2500 HKD3368.42500 NOK
3000 HKD4042.11000 NOK
4000 HKD5389.48000 NOK
5000 HKD6736.85000 NOK
10000 HKD13473.70000 NOK
20000 HKD26947.40000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / دولار هونغ كونغ
1 NOK0.74219 HKD
5 NOK3.71094 HKD
10 NOK7.42188 HKD
20 NOK14.84376 HKD
50 NOK37.10940 HKD
100 NOK74.21880 HKD
250 NOK185.54700 HKD
500 NOK371.09400 HKD
1000 NOK742.18800 HKD
2000 NOK1484.37600 HKD
5000 NOK3710.94000 HKD
10000 NOK7421.88000 HKD