ألف دولار هونغ كونغ إلى روفيا مالديفية

تحويل HKD إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 hkd
1,944.58 mvr

1.00000 HKD = 1.94458 MVR

Mid-market exchange rate at 06:50
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أعلى العملات

 USDCNYGBPSGDAUDEURCADINR
1 USD17.197850.7894221.344451.525440.92381.3510582.8738
1 CNY0.1389310.1096750.1867850.2119290.1283480.18770211.5137
1 GBP1.266759.1178811.703081.932351.17021.71144104.98
1 SGD0.7437995.353750.58717111.134620.6871441.0049161.6414

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / روفيا جزر المالديف
100 HKD194.45800 MVR
200 HKD388.91600 MVR
300 HKD583.37400 MVR
500 HKD972.29000 MVR
1000 HKD1944.58000 MVR
2000 HKD3889.16000 MVR
2500 HKD4861.45000 MVR
3000 HKD5833.74000 MVR
4000 HKD7778.32000 MVR
5000 HKD9722.90000 MVR
10000 HKD19445.80000 MVR
20000 HKD38891.60000 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / دولار هونغ كونغ
1 MVR0.51425 HKD
5 MVR2.57124 HKD
10 MVR5.14249 HKD
20 MVR10.28498 HKD
50 MVR25.71245 HKD
100 MVR51.42490 HKD
250 MVR128.56225 HKD
500 MVR257.12450 HKD
1000 MVR514.24900 HKD
2000 MVR1028.49800 HKD
5000 MVR2571.24500 HKD
10000 MVR5142.49000 HKD