ألف كتزال غواتيمالي إلى سول بيروفي

تحويل GTQ إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 gtq
486.06 pen

1.00000 GTQ = 0.48606 PEN

Mid-market exchange rate at 02:54
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8544751.0816589.6621.46181.649740.95392518.5301
1 GBP1.1703111.26585104.9311.710731.930681.1163921.6857
1 USD0.924550.789983182.89371.351451.52520.8819517.1313
1 INR0.0111530.009530070.012063610.01630340.01839950.01063950.206666

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال

GTQ إلى USD

GTQ إلى EUR

GTQ إلى GBP

GTQ إلى INR

GTQ إلى JPY

GTQ إلى RUB

GTQ إلى AUD

GTQ إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / Peruvian Nuevo Sol
1 GTQ0.48606 PEN
5 GTQ2.43032 PEN
10 GTQ4.86063 PEN
20 GTQ9.72126 PEN
50 GTQ24.30315 PEN
100 GTQ48.60630 PEN
250 GTQ121.51575 PEN
500 GTQ243.03150 PEN
1000 GTQ486.06300 PEN
2000 GTQ972.12600 PEN
5000 GTQ2430.31500 PEN
10000 GTQ4860.63000 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Guatemalan Quetzal
1 PEN2.05735 GTQ
5 PEN10.28675 GTQ
10 PEN20.57350 GTQ
20 PEN41.14700 GTQ
50 PEN102.86750 GTQ
100 PEN205.73500 GTQ
250 PEN514.33750 GTQ
500 PEN1028.67500 GTQ
1000 PEN2057.35000 GTQ
2000 PEN4114.70000 GTQ
5000 PEN10286.75000 GTQ
10000 PEN20573.50000 GTQ