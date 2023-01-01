كتزال غواتيمالي إلى تينغ كازاخستاني

تحويل GTQ إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

1000 gtq
60726 kzt

1.00000 GTQ = 60.72600 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 12:56 UTC
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GTQ إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GTQ → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867651.0639588.46391.437291.663070.962318.3054
1GBP1.1525411.2263101.9631.656611.916841.1090921.0986
1USD0.939850.815461183.14671.35091.563110.904717.2051
1INR0.0113040.00980750.012026910.01624720.01879940.01088080.206925

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال الغواتيمالي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / تنغي كازاخستاني
1 GTQ60.72600 KZT
5 GTQ303.63000 KZT
10 GTQ607.26000 KZT
20 GTQ1214.52000 KZT
50 GTQ3036.30000 KZT
100 GTQ6072.60000 KZT
250 GTQ15181.50000 KZT
500 GTQ30363.00000 KZT
1000 GTQ60726.00000 KZT
2000 GTQ121452.00000 KZT
5000 GTQ303630.00000 KZT
10000 GTQ607260.00000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Guatemalan Quetzal
1 KZT0.01647 GTQ
5 KZT0.08234 GTQ
10 KZT0.16467 GTQ
20 KZT0.32935 GTQ
50 KZT0.82337 GTQ
100 KZT1.64674 GTQ
250 KZT4.11685 GTQ
500 KZT8.23370 GTQ
1000 KZT16.46740 GTQ
2000 KZT32.93480 GTQ
5000 KZT82.33700 GTQ
10000 KZT164.67400 GTQ