10 كتزال غواتيمالي إلى شلن كيني

تحويل GTQ إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

10 gtq
186 kes

1.00000 GTQ = 18.58920 KES

Mid-market exchange rate at 02:34
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854361.081689.65121.461941.650420.9540918.5292
1 GBP1.1704711.266104.9361.711191.931791.1167321.6882
1 USD0.924550.789889182.88761.351651.52590.882117.1313
1 INR0.01115430.009529650.012064510.0163070.01840930.01064210.206681

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / شلن كيني
1 GTQ18.58920 KES
5 GTQ92.94600 KES
10 GTQ185.89200 KES
20 GTQ371.78400 KES
50 GTQ929.46000 KES
100 GTQ1858.92000 KES
250 GTQ4647.30000 KES
500 GTQ9294.60000 KES
1000 GTQ18589.20000 KES
2000 GTQ37178.40000 KES
5000 GTQ92946.00000 KES
10000 GTQ185892.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Guatemalan Quetzal
1 KES0.05379 GTQ
5 KES0.26897 GTQ
10 KES0.53795 GTQ
20 KES1.07589 GTQ
50 KES2.68974 GTQ
100 KES5.37947 GTQ
250 KES13.44867 GTQ
500 KES26.89735 GTQ
1000 KES53.79470 GTQ
2000 KES107.58940 GTQ
5000 KES268.97350 GTQ
10000 KES537.94700 GTQ