دالاسي غامبي إلى كيات ميانماري

تحويل GMD إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gmd
٣٢٬٤٩٥٫٢٠ mmk

1.00000 GMD = 32.49520 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 12:24 UTC
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GMD إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GMD → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.063488.41691.437031.663380.9631518.3095
1GBP1.1524711.22565101.9071.656281.917181.1121.1031
1USD0.94040.815894183.14551.351351.564210.905817.2179
1INR0.01131010.009812840.012027110.01625280.01881290.01089420.207082

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دالاسي غامبي إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدلاسي الغامبي

GMD إلى USD

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GMD إلى GBP

GMD إلى INR

GMD إلى JPY

GMD إلى RUB

GMD إلى AUD

GMD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Gambian Dalasi / Myanma Kyat
1 GMD32.49520 MMK
5 GMD162.47600 MMK
10 GMD324.95200 MMK
20 GMD649.90400 MMK
50 GMD1624.76000 MMK
100 GMD3249.52000 MMK
250 GMD8123.80000 MMK
500 GMD16247.60000 MMK
1000 GMD32495.20000 MMK
2000 GMD64990.40000 MMK
5000 GMD162476.00000 MMK
10000 GMD324952.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / Gambian Dalasi
1 MMK0.03077 GMD
5 MMK0.15387 GMD
10 MMK0.30774 GMD
20 MMK0.61548 GMD
50 MMK1.53869 GMD
100 MMK3.07738 GMD
250 MMK7.69345 GMD
500 MMK15.38690 GMD
1000 MMK30.77380 GMD
2000 MMK61.54760 GMD
5000 MMK153.86900 GMD
10000 MMK307.73800 GMD