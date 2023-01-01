جنيه جبل طارق إلى كيات ميانماري

تحويل GIP إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
٢٬٥٨٩٬٣٠٠ mmk

1.00000 GIP = 2589.30000 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 12:5 UTC
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GIP إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.063488.37261.436761.661820.962918.2438
1GBP1.153211.22635101.9141.656921.916471.1104221.0394
1USD0.94040.815428183.10381.35111.562740.905517.1561
1INR0.01131570.009812160.012033110.0162580.01880470.0108960.206442

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Myanma Kyat
1 GIP2589.30000 MMK
5 GIP12946.50000 MMK
10 GIP25893.00000 MMK
20 GIP51786.00000 MMK
50 GIP129465.00000 MMK
100 GIP258930.00000 MMK
250 GIP647325.00000 MMK
500 GIP1294650.00000 MMK
1000 GIP2589300.00000 MMK
2000 GIP5178600.00000 MMK
5000 GIP12946500.00000 MMK
10000 GIP25893000.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / جنيه جبل طارق
1 MMK0.00039 GIP
5 MMK0.00193 GIP
10 MMK0.00386 GIP
20 MMK0.00772 GIP
50 MMK0.01931 GIP
100 MMK0.03862 GIP
250 MMK0.09655 GIP
500 MMK0.19310 GIP
1000 MMK0.38620 GIP
2000 MMK0.77241 GIP
5000 MMK1.93102 GIP
10000 MMK3.86205 GIP