سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى إلى الكيبس اللاوانية

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متوسط ​​سعر الصرف في السوق
£1 GIP = 30,520 LAK

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سجل أسعار صرف باوند جبل طارق إلى إلى الكيبس اللاوانية

1 GIP إلى LAKآخر 7 أيام
الأعلى30,576.1000
الأدنى30,440.0000
المتوسط30,523.7286
التغيير0.27%

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى الكيبس اللاوانية حاليًا 30521.8 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.077% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.125% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى الكيبس اللاوانية بين أعلى مستوى 30597.1 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 30427.6 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.177%.

GIP إلى LAK مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

How to convert باوند جبل طارق to كيب لاوي

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    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

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    اختر GIP كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر LAK كالعملة التي تريد التحويل إليها.

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    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert باوند جبل طارق to كيب لاوي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر GIP كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر LAK كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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