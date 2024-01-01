1 جنيه جبل طارق إلى جنيه جيرنزي

تحويل GIP إلى GGP بسعر الصرف الحقيقي

1 gip
1 ggp

1.00000 GIP = 1.00000 GGP

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539051.0822589.69361.46121.65040.95343518.5244
1 GBP1.1710911.26805105.0921.712061.933741.1165621.7047
1 USD0.923950.788612182.8771.350151.524970.8807517.1166
1 INR0.01114910.009515460.012066110.0162910.01840040.01062720.20653

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى جنيه جيرنزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى GGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for باوند جبل طارق

GIP إلى USD

GIP إلى EUR

GIP إلى GBP

GIP إلى INR

GIP إلى JPY

GIP إلى RUB

GIP إلى AUD

GIP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / جنيه غيرنسي
1 GIP1.00000 GGP
5 GIP5.00000 GGP
10 GIP10.00000 GGP
20 GIP20.00000 GGP
50 GIP50.00000 GGP
100 GIP100.00000 GGP
250 GIP250.00000 GGP
500 GIP500.00000 GGP
1000 GIP1000.00000 GGP
2000 GIP2000.00000 GGP
5000 GIP5000.00000 GGP
10000 GIP10000.00000 GGP
معدلات التحويل جنيه غيرنسي / جنيه جبل طارق
1 GGP1.00000 GIP
5 GGP5.00000 GIP
10 GGP9.99999 GIP
20 GGP19.99998 GIP
50 GGP49.99995 GIP
100 GGP99.99990 GIP
250 GGP249.99975 GIP
500 GGP499.99950 GIP
1000 GGP999.99900 GIP
2000 GGP1999.99800 GIP
5000 GGP4999.99500 GIP
10000 GGP9999.99000 GIP