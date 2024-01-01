1 سيدي غاني إلى دينار صربي

تحويل GHS إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

1 ghs
8.75 rsd

1.00000 GHS = 8.75032 RSD

Mid-market exchange rate at 20:13
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539051.0824589.71581.461151.650330.95343518.5279
1 GBP1.1710911.26685104.9991.710061.931471.1165621.6842
1 USD0.92380.789359182.88221.349851.524620.8807517.1166
1 INR0.01114630.009523870.012065310.01628640.01839510.01062650.206517

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for سيدي الغاني

GHS إلى USD

GHS إلى CAD

GHS إلى EUR

GHS إلى ZAR

GHS إلى GBP

GHS إلى SGD

GHS إلى AUD

GHS إلى INR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / الدينار الصربي
1 GHS8.75032 RSD
5 GHS43.75160 RSD
10 GHS87.50320 RSD
20 GHS175.00640 RSD
50 GHS437.51600 RSD
100 GHS875.03200 RSD
250 GHS2187.58000 RSD
500 GHS4375.16000 RSD
1000 GHS8750.32000 RSD
2000 GHS17500.64000 RSD
5000 GHS43751.60000 RSD
10000 GHS87503.20000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / Ghanaian Cedi
1 RSD0.11428 GHS
5 RSD0.57140 GHS
10 RSD1.14281 GHS
20 RSD2.28562 GHS
50 RSD5.71405 GHS
100 RSD11.42810 GHS
250 RSD28.57025 GHS
500 RSD57.14050 GHS
1000 RSD114.28100 GHS
2000 RSD228.56200 GHS
5000 RSD571.40500 GHS
10000 RSD1142.81000 GHS