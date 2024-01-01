10 سيدي غاني إلى فورنت مجري

تحويل GHS إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

10 ghs
290 huf

1.00000 GHS = 29.04770 HUF

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDCADEURZARGBPSGDAUDINR
1 USD11.35070.9241519.31580.7891731.343351.5235882.8953
1 CAD0.74035710.68418514.30060.5842690.9945581.1279961.3721
1 EUR1.08211.46159120.90160.8539151.453641.6486689.701
1 ZAR0.05177110.06992720.047843210.04085630.06954670.07887734.29158

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Hungarian Forint
1 GHS29.04770 HUF
5 GHS145.23850 HUF
10 GHS290.47700 HUF
20 GHS580.95400 HUF
50 GHS1452.38500 HUF
100 GHS2904.77000 HUF
250 GHS7261.92500 HUF
500 GHS14523.85000 HUF
1000 GHS29047.70000 HUF
2000 GHS58095.40000 HUF
5000 GHS145238.50000 HUF
10000 GHS290477.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Ghanaian Cedi
2000 HUF68.85240 GHS
5000 HUF172.13100 GHS
10000 HUF344.26200 GHS
15000 HUF516.39300 GHS
20000 HUF688.52400 GHS
30000 HUF1032.78600 GHS
40000 HUF1377.04800 GHS
50000 HUF1721.31000 GHS
60000 HUF2065.57200 GHS
100000 HUF3442.62000 GHS
150000 HUF5163.93000 GHS
200000 HUF6885.24000 GHS