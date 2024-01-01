5 جنيه جيرنزي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل GGP إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

5 ggp
11.45 bam

1.00000 GGP = 2.29031 BAM

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539151.082189.7011.461591.648660.9533918.5231
1 GBP1.1710811.26715105.0411.711541.93061.1164921.6907
1 USD0.924150.789173182.89531.35071.523580.8810517.1177
1 INR0.01114810.009520110.012063410.0162940.01837950.01062850.206498

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرنزي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GGP الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه غيرنسي

GGP إلى USD

GGP إلى EUR

GGP إلى GBP

GGP إلى INR

GGP إلى JPY

GGP إلى RUB

GGP إلى AUD

GGP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل جنيه غيرنسي / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 GGP2.29031 BAM
5 GGP11.45155 BAM
10 GGP22.90310 BAM
20 GGP45.80620 BAM
50 GGP114.51550 BAM
100 GGP229.03100 BAM
250 GGP572.57750 BAM
500 GGP1145.15500 BAM
1000 GGP2290.31000 BAM
2000 GGP4580.62000 BAM
5000 GGP11451.55000 BAM
10000 GGP22903.10000 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / جنيه غيرنسي
1 BAM0.43662 GGP
5 BAM2.18311 GGP
10 BAM4.36622 GGP
20 BAM8.73244 GGP
50 BAM21.83110 GGP
100 BAM43.66220 GGP
250 BAM109.15550 GGP
500 BAM218.31100 GGP
1000 BAM436.62200 GGP
2000 BAM873.24400 GGP
5000 BAM2183.11000 GGP
10000 BAM4366.22000 GGP