ألف لاري جورجي إلى كواشا زامبي

تحويل GEL إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

1,000 gel
8,700.09 zmw

1.00000 GEL = 8.70009 ZMW

Mid-market exchange rate at 20:01
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539151.082189.7011.461591.648660.9533918.5231
1 GBP1.1710811.26715105.0411.711541.93061.1164921.6907
1 USD0.924150.789173182.89531.35071.523580.8810517.1177
1 INR0.01114810.009520110.012063410.0162940.01837950.01062850.206498

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / زيميو
1 GEL8.70009 ZMW
5 GEL43.50045 ZMW
10 GEL87.00090 ZMW
20 GEL174.00180 ZMW
50 GEL435.00450 ZMW
100 GEL870.00900 ZMW
250 GEL2175.02250 ZMW
500 GEL4350.04500 ZMW
1000 GEL8700.09000 ZMW
2000 GEL17400.18000 ZMW
5000 GEL43500.45000 ZMW
10000 GEL87000.90000 ZMW
معدلات التحويل زيميو / لاري جورجي
1 ZMW0.11494 GEL
5 ZMW0.57471 GEL
10 ZMW1.14941 GEL
20 ZMW2.29882 GEL
50 ZMW5.74705 GEL
100 ZMW11.49410 GEL
250 ZMW28.73525 GEL
500 ZMW57.47050 GEL
1000 ZMW114.94100 GEL
2000 ZMW229.88200 GEL
5000 ZMW574.70500 GEL
10000 ZMW1149.41000 GEL