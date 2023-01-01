جنيه مصري إلى كيات ميانماري

تحويل EGP إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٦٧٬٩٠٦٫٢٠ mmk

1.00000 EGP = 67.90620 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
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EGP إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065588.48391.439061.663280.9645518.2008
1GBP1.1536711.2293102.0871.660291.918981.1127720.9988
1USD0.938550.813471183.04451.35061.561040.9052517.0819
1INR0.01130150.00979560.012041710.01626360.01879760.01090080.205696

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Myanma Kyat
1 EGP67.90620 MMK
5 EGP339.53100 MMK
10 EGP679.06200 MMK
20 EGP1358.12400 MMK
50 EGP3395.31000 MMK
100 EGP6790.62000 MMK
250 EGP16976.55000 MMK
500 EGP33953.10000 MMK
1000 EGP67906.20000 MMK
2000 EGP135812.40000 MMK
5000 EGP339531.00000 MMK
10000 EGP679062.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / جنيه مصري
1 MMK0.01473 EGP
5 MMK0.07363 EGP
10 MMK0.14726 EGP
20 MMK0.29452 EGP
50 MMK0.73631 EGP
100 MMK1.47262 EGP
250 MMK3.68155 EGP
500 MMK7.36310 EGP
1000 MMK14.72620 EGP
2000 MMK29.45240 EGP
5000 MMK73.63100 EGP
10000 MMK147.26200 EGP