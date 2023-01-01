جنيه مصري إلى درام أرميني

تحويل EGP إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
١٢٬٥٠٣٫٢٠ amd

1.00000 EGP = 12.50320 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:15 UTC
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EGP إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065288.4641.438181.662430.9645518.1954
1GBP1.1535411.2288102.0511.659061.917751.1126420.99
1USD0.93880.813802183.04921.350151.560670.9055517.0817
1INR0.0113040.009799040.012041110.01625720.01879210.01090380.205682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / درام أرمينية
1 EGP12.50320 AMD
5 EGP62.51600 AMD
10 EGP125.03200 AMD
20 EGP250.06400 AMD
50 EGP625.16000 AMD
100 EGP1250.32000 AMD
250 EGP3125.80000 AMD
500 EGP6251.60000 AMD
1000 EGP12503.20000 AMD
2000 EGP25006.40000 AMD
5000 EGP62516.00000 AMD
10000 EGP125032.00000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / جنيه مصري
1 AMD0.07998 EGP
5 AMD0.39990 EGP
10 AMD0.79979 EGP
20 AMD1.59959 EGP
50 AMD3.99897 EGP
100 AMD7.99793 EGP
250 AMD19.99483 EGP
500 AMD39.98965 EGP
1000 AMD79.97930 EGP
2000 AMD159.95860 EGP
5000 AMD399.89650 EGP
10000 AMD799.79300 EGP