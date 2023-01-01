بيزو دومنيكاني إلى رينغيت ماليزي

تحويل DOP إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

1000 dop
82.62 myr

1.00000 DOP = 0.08262 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 9:51 UTC
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DOP إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DOP → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.0654588.56341.437931.662690.964718.2053
1GBP1.1536711.22915102.1711.658861.918151.1129421.0025
1USD0.938550.81357183.1231.34961.560550.9053517.087
1INR0.01129130.009787550.012030410.01623620.0187740.01089170.205563

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو دومنيكاني إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Dominican peso

DOP إلى USD

DOP إلى EUR

DOP إلى GBP

DOP إلى INR

DOP إلى JPY

DOP إلى RUB

DOP إلى AUD

DOP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / رينغيت ماليزي
1 DOP0.08262 MYR
5 DOP0.41309 MYR
10 DOP0.82619 MYR
20 DOP1.65237 MYR
50 DOP4.13093 MYR
100 DOP8.26186 MYR
250 DOP20.65465 MYR
500 DOP41.30930 MYR
1000 DOP82.61860 MYR
2000 DOP165.23720 MYR
5000 DOP413.09300 MYR
10000 DOP826.18600 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / البيزو الدومينيكي
1 MYR12.10380 DOP
5 MYR60.51900 DOP
10 MYR121.03800 DOP
20 MYR242.07600 DOP
50 MYR605.19000 DOP
100 MYR1210.38000 DOP
250 MYR3025.95000 DOP
500 MYR6051.90000 DOP
1000 MYR12103.80000 DOP
2000 MYR24207.60000 DOP
5000 MYR60519.00000 DOP
10000 MYR121038.00000 DOP