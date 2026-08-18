5 كرونة دنماركية إلى شلن أوغندي

حوّل DKK إلى UGX بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
kr1 DKK = 575.3 UGX
إرسال الأموال

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من DKK إلى UGX،

يستخدم مخططنا التفاعلي من DKK إلى UGX متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من DKK إلى UGX اليوم

DKKUGX
1 DKK575 UGX
5 DKK2,876 UGX
10 DKK5,753 UGX
20 DKK11,505 UGX
50 DKK28,764 UGX
100 DKK57,527 UGX
250 DKK143,818 UGX
500 DKK287,635 UGX
1000 DKK575,270 UGX
2000 DKK1,150,540 UGX
5000 DKK2,876,350 UGX
10000 DKK5,752,700 UGX
UGXDKK
1 UGX0.00 DKK
5 UGX0.01 DKK
10 UGX0.02 DKK
20 UGX0.03 DKK
50 UGX0.09 DKK
100 UGX0.17 DKK
250 UGX0.43 DKK
500 UGX0.87 DKK
1000 UGX1.74 DKK
2000 UGX3.48 DKK
5000 UGX8.69 DKK
10000 UGX17.38 DKK

الأسئلة الشائعة