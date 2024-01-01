ألف كولون كوستاريكي إلى باتاكا ماكاوية

تحويل CRC إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 crc
15.15 mop

₡1.000 CRC = MOP$0.01515 MOP

Mid-market exchange rate at 16:34
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CRC إلى MOP مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7241.5021.6590.94720.835
1 GBP1.16811.277107.1661.7551.9381.10624.342
1 USD0.9150.783183.9471.3741.5180.86619.068
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولبة كوستاريكا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Macanese Pataca
1 CRC٠٫٠١٥١٥ MOP
5 CRC٠٫٠٧٥٧٤ MOP
10 CRC٠٫١٥١٤٩ MOP
20 CRC٠٫٣٠٢٩٧ MOP
50 CRC٠٫٧٥٧٤٣ MOP
100 CRC١٫٥١٤٨٦ MOP
250 CRC٣٫٧٨٧١٥ MOP
500 CRC٧٫٥٧٤٣٠ MOP
1000 CRC١٥٫١٤٨٦٠ MOP
2000 CRC٣٠٫٢٩٧٢٠ MOP
5000 CRC٧٥٫٧٤٣٠٠ MOP
10000 CRC١٥١٫٤٨٦٠٠ MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / كوستاريكا كولوين
1 MOP٦٦٫٠١٢٨٠ CRC
5 MOP٣٣٠٫٠٦٤٠٠ CRC
10 MOP٦٦٠٫١٢٨٠٠ CRC
20 MOP١٬٣٢٠٫٢٥٦٠٠ CRC
50 MOP٣٬٣٠٠٫٦٤٠٠٠ CRC
100 MOP٦٬٦٠١٫٢٨٠٠٠ CRC
250 MOP١٦٬٥٠٣٫٢٠٠٠٠ CRC
500 MOP٣٣٬٠٠٦٫٤٠٠٠٠ CRC
1000 MOP٦٦٬٠١٢٫٨٠٠٠٠ CRC
2000 MOP١٣٢٬٠٢٥٫٦٠٠٠٠ CRC
5000 MOP٣٣٠٬٠٦٤٫٠٠٠٠٠ CRC
10000 MOP٦٦٠٬١٢٨٫٠٠٠٠٠ CRC