بيزو كولومبي إلى فرنك وسط إفريقي

تحويل COP إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
١٥٩ xaf

1.00000 COP = 0.15871 XAF

متوسط سعر صرف السوق عند 8:25 UTC
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COP إلى XAF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 XAF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.0662588.6371.43881.662120.964518.2056
1GBP1.1549311.23135102.3621.661581.919491.1139321.0246
1USD0.937850.812117183.12971.34941.558850.904617.0744
1INR0.0112820.009769270.012029410.01623250.0187520.01088180.205395

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى فرنك وسط إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / فرنك فرنك بيك
1 COP0.15871 XAF
5 COP0.79357 XAF
10 COP1.58715 XAF
20 COP3.17430 XAF
50 COP7.93575 XAF
100 COP15.87150 XAF
250 COP39.67875 XAF
500 COP79.35750 XAF
1000 COP158.71500 XAF
2000 COP317.43000 XAF
5000 COP793.57500 XAF
10000 COP1587.15000 XAF
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / البيزو الكولومبي
1 XAF6.30060 COP
5 XAF31.50300 COP
10 XAF63.00600 COP
20 XAF126.01200 COP
50 XAF315.03000 COP
100 XAF630.06000 COP
250 XAF1575.15000 COP
500 XAF3150.30000 COP
1000 XAF6300.60000 COP
2000 XAF12601.20000 COP
5000 XAF31503.00000 COP
10000 XAF63006.00000 COP