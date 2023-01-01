1 بيزو تشيلي إلى ساماني طاجيكي

تحويل CLP إلى TJS بسعر الصرف الحقيقي

1 clp
0.01 tjs

1.00000 CLP = 0.01282 TJS

متوسط سعر صرف السوق عند 15:34 UTC
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CLP إلى TJS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 TJS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855151.0790589.26381.467351.670870.9545518.5443
1GBP1.1693911.2618104.3821.715861.953861.1162421.685
1USD0.926750.792519182.72441.359851.548470.884617.1858
1INR0.01120280.009580230.012088310.01643830.01871840.01069330.207748

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى ساماني طاجيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Tajikistani Somoni
1 CLP0.01282 TJS
5 CLP0.06410 TJS
10 CLP0.12820 TJS
20 CLP0.25639 TJS
50 CLP0.64098 TJS
100 CLP1.28196 TJS
250 CLP3.20490 TJS
500 CLP6.40980 TJS
1000 CLP12.81960 TJS
2000 CLP25.63920 TJS
5000 CLP64.09800 TJS
10000 CLP128.19600 TJS
معدلات التحويل Tajikistani Somoni / Chilean Peso
1 TJS78.00550 CLP
5 TJS390.02750 CLP
10 TJS780.05500 CLP
20 TJS1560.11000 CLP
50 TJS3900.27500 CLP
100 TJS7800.55000 CLP
250 TJS19501.37500 CLP
500 TJS39002.75000 CLP
1000 TJS78005.50000 CLP
2000 TJS156011.00000 CLP
5000 TJS390027.50000 CLP
10000 TJS780055.00000 CLP