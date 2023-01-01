10 بيزو تشيلي إلى روبية باكستانية

تحويل CLP إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٠ clp
٣٫٥٧ pkr

1.00000 CLP = 0.35693 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:8 UTC
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CLP إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.0787589.25091.466881.670670.9544518.533
1GBP1.1698611.262104.4121.716071.954471.1165821.6813
1USD0.9270.792393182.73551.35981.548710.8848517.1801
1INR0.01120440.009577420.012086710.01643550.01871880.01069490.207651

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chilean Peso / Pakistani Rupee
1 CLP0.35693 PKR
5 CLP1.78467 PKR
10 CLP3.56934 PKR
20 CLP7.13868 PKR
50 CLP17.84670 PKR
100 CLP35.69340 PKR
250 CLP89.23350 PKR
500 CLP178.46700 PKR
1000 CLP356.93400 PKR
2000 CLP713.86800 PKR
5000 CLP1784.67000 PKR
10000 CLP3569.34000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Chilean Peso
1 PKR2.80164 CLP
5 PKR14.00820 CLP
10 PKR28.01640 CLP
20 PKR56.03280 CLP
50 PKR140.08200 CLP
100 PKR280.16400 CLP
250 PKR700.41000 CLP
500 PKR1400.82000 CLP
1000 PKR2801.64000 CLP
2000 PKR5603.28000 CLP
5000 PKR14008.20000 CLP
10000 PKR28016.40000 CLP