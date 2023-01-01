10 بيزو تشيلي إلى نيراس نيجيري

تحويل CLP إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٠ clp
٨٫٨٦ ngn

1.00000 CLP = 0.88621 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 14:55 UTC
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CLP إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85451.078589.22891.466921.670280.9545518.5319
1GBP1.1702811.2621104.4191.716651.954621.1170921.6867
1USD0.92720.79233182.73431.360151.548710.8850517.183
1INR0.01120710.00957680.012086910.016440.0187190.01069750.207689

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / النيرة النيجيرية
1 CLP0.88621 NGN
5 CLP4.43104 NGN
10 CLP8.86208 NGN
20 CLP17.72416 NGN
50 CLP44.31040 NGN
100 CLP88.62080 NGN
250 CLP221.55200 NGN
500 CLP443.10400 NGN
1000 CLP886.20800 NGN
2000 CLP1772.41600 NGN
5000 CLP4431.04000 NGN
10000 CLP8862.08000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Chilean Peso
1 NGN1.12840 CLP
5 NGN5.64200 CLP
10 NGN11.28400 CLP
20 NGN22.56800 CLP
50 NGN56.42000 CLP
100 NGN112.84000 CLP
250 NGN282.10000 CLP
500 NGN564.20000 CLP
1000 NGN1128.40000 CLP
2000 NGN2256.80000 CLP
5000 NGN5642.00000 CLP
10000 NGN11284.00000 CLP