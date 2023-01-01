1 بيزو تشيلي إلى وون كوري جنوبي

تحويل CLP إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

1 clp
2 krw

1.00000 CLP = 1.54325 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 14:26 UTC
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CLP إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 KRW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.079189.27991.467471.671470.9549518.5427
1GBP1.1697311.26225104.4331.716531.955161.1170321.6899
1USD0.92670.792236182.73551.35991.548950.8849517.1835
1INR0.01120070.009575530.012086710.01643670.01872170.01069610.207692

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / وون كوريا الجنوبية
1 CLP1.54325 KRW
5 CLP7.71625 KRW
10 CLP15.43250 KRW
20 CLP30.86500 KRW
50 CLP77.16250 KRW
100 CLP154.32500 KRW
250 CLP385.81250 KRW
500 CLP771.62500 KRW
1000 CLP1543.25000 KRW
2000 CLP3086.50000 KRW
5000 CLP7716.25000 KRW
10000 CLP15432.50000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Chilean Peso
1 KRW0.64798 CLP
5 KRW3.23992 CLP
10 KRW6.47984 CLP
20 KRW12.95968 CLP
50 KRW32.39920 CLP
100 KRW64.79840 CLP
250 KRW161.99600 CLP
500 KRW323.99200 CLP
1000 KRW647.98400 CLP
2000 KRW1295.96800 CLP
5000 KRW3239.92000 CLP
10000 KRW6479.84000 CLP