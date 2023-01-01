1 بيزو تشيلي إلى دولار فيجي

تحويل CLP إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

1 clp
0.00 fjd

1.00000 CLP = 0.00265 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:53 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

CLP إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 FJD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854951.079989.33111.467581.670770.955118.5241
1GBP1.1696611.26315104.491.716621.954281.1171421.6674
1USD0.9260.791672182.72161.3591.547150.884417.1535
1INR0.01119430.009570310.012088710.01642860.01870310.01069130.207364

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / دولار فيجي
1 CLP0.00265 FJD
5 CLP0.01326 FJD
10 CLP0.02652 FJD
20 CLP0.05303 FJD
50 CLP0.13258 FJD
100 CLP0.26517 FJD
250 CLP0.66292 FJD
500 CLP1.32584 FJD
1000 CLP2.65168 FJD
2000 CLP5.30336 FJD
5000 CLP13.25840 FJD
10000 CLP26.51680 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / Chilean Peso
1 FJD377.11900 CLP
5 FJD1885.59500 CLP
10 FJD3771.19000 CLP
20 FJD7542.38000 CLP
50 FJD18855.95000 CLP
100 FJD37711.90000 CLP
250 FJD94279.75000 CLP
500 FJD188559.50000 CLP
1000 FJD377119.00000 CLP
2000 FJD754238.00000 CLP
5000 FJD1885595.00000 CLP
10000 FJD3771190.00000 CLP