10 دولار كندي إلى ين ياباني

تحويل CAD إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

10 cad
1,166 jpy

C$1.000 CAD = ¥116.6 JPY

Mid-market exchange rate at 10:06
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أعلى العملات

 USDINREURGBPPKRAUDCNYPHP
1 USD183.4790.9320.789279.321.5047.25958.833
1 INR0.01210.0110.0093.3460.0180.0870.705
1 EUR1.07289.52710.847299.5571.6137.78563.095
1 GBP1.267105.7551.1811353.8571.9059.19774.532

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / ين ياباني
1 CAD١١٦٫٥٦٠٠٠ JPY
5 CAD٥٨٢٫٨٠٠٠٠ JPY
10 CAD١٬١٦٥٫٦٠٠٠٠ JPY
20 CAD٢٬٣٣١٫٢٠٠٠٠ JPY
50 CAD٥٬٨٢٨٫٠٠٠٠٠ JPY
100 CAD١١٬٦٥٦٫٠٠٠٠٠ JPY
250 CAD٢٩٬١٤٠٫٠٠٠٠٠ JPY
500 CAD٥٨٬٢٨٠٫٠٠٠٠٠ JPY
1000 CAD١١٦٬٥٦٠٫٠٠٠٠٠ JPY
2000 CAD٢٣٣٬١٢٠٫٠٠٠٠٠ JPY
5000 CAD٥٨٢٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ JPY
10000 CAD١٬١٦٥٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ JPY
معدلات التحويل ين ياباني / دولار كندي
100 JPY٠٫٨٥٧٩٣ CAD
1000 JPY٨٫٥٧٩٢٧ CAD
1500 JPY١٢٫٨٦٨٩١ CAD
2000 JPY١٧٫١٥٨٥٤ CAD
3000 JPY٢٥٫٧٣٧٨١ CAD
5000 JPY٤٢٫٨٩٦٣٥ CAD
5400 JPY٤٦٫٣٢٨٠٦ CAD
10000 JPY٨٥٫٧٩٢٧٠ CAD
15000 JPY١٢٨٫٦٨٩٠٥ CAD
20000 JPY١٧١٫٥٨٥٤٠ CAD
25000 JPY٢١٤٫٤٨١٧٥ CAD
30000 JPY٢٥٧٫٣٧٨١٠ CAD