ألف دولار بليزي إلى راند جنوب أفريقي

تحويل BZD إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bzd
٩٬٤٣٥٫٣٨ zar

1.00000 BZD = 9.43538 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:57 UTC
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BZD إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 ZAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85531.079889.32221.468741.671520.9550518.5348
1GBP1.1691811.2625104.4351.717251.954331.1166321.6708
1USD0.92610.792079182.72111.36021.547990.8844517.165
1INR0.01119540.00957530.012088810.01644320.01871330.0106920.207504

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / راند جنوب أفريقيا
1 BZD9.43538 ZAR
5 BZD47.17690 ZAR
10 BZD94.35380 ZAR
20 BZD188.70760 ZAR
50 BZD471.76900 ZAR
100 BZD943.53800 ZAR
250 BZD2358.84500 ZAR
500 BZD4717.69000 ZAR
1000 BZD9435.38000 ZAR
2000 BZD18870.76000 ZAR
5000 BZD47176.90000 ZAR
10000 BZD94353.80000 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / دولار بليز
1 ZAR0.10598 BZD
5 ZAR0.52992 BZD
10 ZAR1.05984 BZD
20 ZAR2.11968 BZD
50 ZAR5.29920 BZD
100 ZAR10.59840 BZD
250 ZAR26.49600 BZD
500 ZAR52.99200 BZD
1000 ZAR105.98400 BZD
2000 ZAR211.96800 BZD
5000 ZAR529.92000 BZD
10000 ZAR1059.84000 BZD