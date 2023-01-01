1 دولار بليزي إلى كرونة دنماركية

تحويل BZD إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

١ bzd
٣٫٤٢ dkk

1.00000 BZD = 3.42190 DKK

متوسط سعر صرف السوق عند 11:49 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BZD إلى DKK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 DKK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85531.080589.35371.468891.670530.954818.4416
1GBP1.1691811.26325104.4661.717331.953081.1163321.5608
1USD0.925550.791609182.69661.359451.546070.883717.0677
1INR0.01119150.009572450.012092410.0164390.01869570.0106860.206389

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار بليز / كرونة دانمركية
1 BZD3.42190 DKK
5 BZD17.10950 DKK
10 BZD34.21900 DKK
20 BZD68.43800 DKK
50 BZD171.09500 DKK
100 BZD342.19000 DKK
250 BZD855.47500 DKK
500 BZD1710.95000 DKK
1000 BZD3421.90000 DKK
2000 BZD6843.80000 DKK
5000 BZD17109.50000 DKK
10000 BZD34219.00000 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / دولار بليز
1 DKK0.29224 BZD
5 DKK1.46118 BZD
10 DKK2.92235 BZD
20 DKK5.84470 BZD
50 DKK14.61175 BZD
100 DKK29.22350 BZD
250 DKK73.05875 BZD
500 DKK146.11750 BZD
1000 DKK292.23500 BZD
2000 DKK584.47000 BZD
5000 DKK1461.17500 BZD
10000 DKK2922.35000 BZD