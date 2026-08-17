سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر حاليًا 47.7 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.162% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.293% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر بين أعلى مستوى 47.99 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 47.6275 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.141%.