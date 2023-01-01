نغولتروم بوتاني إلى كيات ميانماري

تحويل BTN إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
25273.30 mmk

1.00000 BTN = 25.27330 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 13:2 UTC
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BTN إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.064688.5261.436571.659810.957718.2079
1GBP1.1578111.2326102.4961.663271.921731.1088321.0812
1USD0.93930.811293183.15421.34941.559090.899517.103
1INR0.01129610.009756490.012025910.01622770.01874940.01081730.205678

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Myanma Kyat
1 BTN25.27330 MMK
5 BTN126.36650 MMK
10 BTN252.73300 MMK
20 BTN505.46600 MMK
50 BTN1263.66500 MMK
100 BTN2527.33000 MMK
250 BTN6318.32500 MMK
500 BTN12636.65000 MMK
1000 BTN25273.30000 MMK
2000 BTN50546.60000 MMK
5000 BTN126366.50000 MMK
10000 BTN252733.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / نغولتروم بوتاني
1 MMK0.03957 BTN
5 MMK0.19784 BTN
10 MMK0.39567 BTN
20 MMK0.79135 BTN
50 MMK1.97837 BTN
100 MMK3.95674 BTN
250 MMK9.89185 BTN
500 MMK19.78370 BTN
1000 MMK39.56740 BTN
2000 MMK79.13480 BTN
5000 MMK197.83700 BTN
10000 MMK395.67400 BTN