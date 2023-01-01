5 نغولتروم بوتاني إلى جنيه جيرزي

تحويل BTN إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

5 btn
0.05 jep

1.00000 BTN = 0.00952 JEP

Mid-market exchange rate at 21:46
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86851.094591.22111.492681.663370.965618.7296
1 GBP1.1514111.2602105.0311.718661.91521.111821.5652
1 USD0.913650.793525183.3451.36381.519760.8822517.1125
1 INR0.01096240.009520970.011998310.01636330.01823450.01058550.205321

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / جنيه جيرسي
1 BTN0.00952 JEP
5 BTN0.04761 JEP
10 BTN0.09521 JEP
20 BTN0.19042 JEP
50 BTN0.47606 JEP
100 BTN0.95212 JEP
250 BTN2.38029 JEP
500 BTN4.76058 JEP
1000 BTN9.52116 JEP
2000 BTN19.04232 JEP
5000 BTN47.60580 JEP
10000 BTN95.21160 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / نغولتروم بوتاني
1 JEP105.02900 BTN
5 JEP525.14500 BTN
10 JEP1050.29000 BTN
20 JEP2100.58000 BTN
50 JEP5251.45000 BTN
100 JEP10502.90000 BTN
250 JEP26257.25000 BTN
500 JEP52514.50000 BTN
1000 JEP105029.00000 BTN
2000 JEP210058.00000 BTN
5000 JEP525145.00000 BTN
10000 JEP1050290.00000 BTN