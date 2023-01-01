1 دولار بهامي إلى شلن تنزاني

تحويل BSD إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١ bsd
٢٬٥٠٥ tzs

1.00000 BSD = 2505.00000 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 4:56 UTC
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BSD إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BSD → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.078589.24321.465251.668470.954518.4057
1GBP1.1687711.26055104.3071.712581.950111.1155921.5125
1USD0.92720.793305182.74751.35861.547030.884917.066
1INR0.01120530.009587050.01208510.01641860.01869580.0106940.206242

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بهامي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BSD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BSD الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار البهامي / الشلن التنزاني
1 BSD2505.00000 TZS
5 BSD12525.00000 TZS
10 BSD25050.00000 TZS
20 BSD50100.00000 TZS
50 BSD125250.00000 TZS
100 BSD250500.00000 TZS
250 BSD626250.00000 TZS
500 BSD1252500.00000 TZS
1000 BSD2505000.00000 TZS
2000 BSD5010000.00000 TZS
5000 BSD12525000.00000 TZS
10000 BSD25050000.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / دولار البهامي
1 TZS0.00040 BSD
5 TZS0.00200 BSD
10 TZS0.00399 BSD
20 TZS0.00798 BSD
50 TZS0.01996 BSD
100 TZS0.03992 BSD
250 TZS0.09980 BSD
500 TZS0.19960 BSD
1000 TZS0.39920 BSD
2000 TZS0.79840 BSD
5000 TZS1.99601 BSD
10000 TZS3.99202 BSD