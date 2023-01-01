ألف ريال برازيلي إلى دولار شرق الكاريبي

تحويل BRL إلى XCD بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
547.72 xcd

1.00000 BRL = 0.54772 XCD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:24 UTC
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BRL إلى XCD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 XCD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.078789.18911.465311.667230.95418.4018
1GBP1.1683611.2603104.2041.711991.947911.1146221.4997
1USD0.927050.793462182.6821.35841.54560.884417.0592
1INR0.01121210.009596550.012094510.01642920.01869320.01069640.206323

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دولار شرق الكاريبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XCD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار شرق الكاريبي
1 BRL0.54772 XCD
5 BRL2.73859 XCD
10 BRL5.47718 XCD
20 BRL10.95436 XCD
50 BRL27.38590 XCD
100 BRL54.77180 XCD
250 BRL136.92950 XCD
500 BRL273.85900 XCD
1000 BRL547.71800 XCD
2000 BRL1095.43600 XCD
5000 BRL2738.59000 XCD
10000 BRL5477.18000 XCD
معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / الريال البرازيلي
1 XCD1.82576 BRL
5 XCD9.12880 BRL
10 XCD18.25760 BRL
20 XCD36.51520 BRL
50 XCD91.28800 BRL
100 XCD182.57600 BRL
250 XCD456.44000 BRL
500 XCD912.88000 BRL
1000 XCD1825.76000 BRL
2000 XCD3651.52000 BRL
5000 XCD9128.80000 BRL
10000 XCD18257.60000 BRL