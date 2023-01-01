5 ريال برازيلي إلى سوم أوزبكستاني

تحويل BRL إلى UZS بسعر الصرف الحقيقي

5 brl
12230.70 uzs

1.00000 BRL = 2446.14000 UZS

متوسط سعر صرف السوق عند 3:5 UTC
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BRL إلى UZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 UZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.078689.17861.465391.667210.953918.3994
1GBP1.1683611.26015104.1891.712041.947831.114521.4964
1USD0.927150.793556182.681.35861.545710.884417.0586
1INR0.01121340.009597920.012094810.0164320.01869510.01069670.206321

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى سوم أوزبكستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى UZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Uzbekistan Som
1 BRL2446.14000 UZS
5 BRL12230.70000 UZS
10 BRL24461.40000 UZS
20 BRL48922.80000 UZS
50 BRL122307.00000 UZS
100 BRL244614.00000 UZS
250 BRL611535.00000 UZS
500 BRL1223070.00000 UZS
1000 BRL2446140.00000 UZS
2000 BRL4892280.00000 UZS
5000 BRL12230700.00000 UZS
10000 BRL24461400.00000 UZS
معدلات التحويل Uzbekistan Som / الريال البرازيلي
1 UZS0.00041 BRL
5 UZS0.00204 BRL
10 UZS0.00409 BRL
20 UZS0.00818 BRL
50 UZS0.02044 BRL
100 UZS0.04088 BRL
250 UZS0.10220 BRL
500 UZS0.20440 BRL
1000 UZS0.40881 BRL
2000 UZS0.81762 BRL
5000 UZS2.04404 BRL
10000 UZS4.08808 BRL