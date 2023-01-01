ألف ريال برازيلي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل BRL إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
367.72 bam

1.00000 BRL = 0.36772 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 0:38 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BRL إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 BAM
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.077789.12281.464861.66840.9539518.3777
1GBP1.1687711.2596104.1651.712111.951.1149521.4796
1USD0.92790.793903182.69721.359251.548110.8851517.0527
1INR0.01122050.009600120.012092310.01643650.01872020.01070350.206206

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال البرازيلي / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 BRL0.36772 BAM
5 BRL1.83860 BAM
10 BRL3.67719 BAM
20 BRL7.35438 BAM
50 BRL18.38595 BAM
100 BRL36.77190 BAM
250 BRL91.92975 BAM
500 BRL183.85950 BAM
1000 BRL367.71900 BAM
2000 BRL735.43800 BAM
5000 BRL1838.59500 BAM
10000 BRL3677.19000 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / الريال البرازيلي
1 BAM2.71947 BRL
5 BAM13.59735 BRL
10 BAM27.19470 BRL
20 BAM54.38940 BRL
50 BAM135.97350 BRL
100 BAM271.94700 BRL
250 BAM679.86750 BRL
500 BAM1359.73500 BRL
1000 BAM2719.47000 BRL
2000 BAM5438.94000 BRL
5000 BAM13597.35000 BRL
10000 BAM27194.70000 BRL