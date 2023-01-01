1 ريال برازيلي إلى غيلدر الأنتيل الهولندية

تحويل BRL إلى ANG بسعر الصرف الحقيقي

١ brl
٠٫٣٦ ang

1.00000 BRL = 0.36425 ANG

متوسط سعر صرف السوق عند 0:32 UTC
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BRL إلى ANG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 ANG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.077589.10621.46471.668730.954118.3809
1GBP1.1689111.25945104.1531.712031.950521.1152521.4847
1USD0.928050.793997182.69721.359351.548710.8854517.0588
1INR0.01122260.009601260.012092310.01643770.01872740.01070710.20628

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى غيلدر الأنتيل الهولندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ANG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى ANG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / غيلدر جزر الأنتيل الهولندية
1 BRL0.36425 ANG
5 BRL1.82126 ANG
10 BRL3.64253 ANG
20 BRL7.28506 ANG
50 BRL18.21265 ANG
100 BRL36.42530 ANG
250 BRL91.06325 ANG
500 BRL182.12650 ANG
1000 BRL364.25300 ANG
2000 BRL728.50600 ANG
5000 BRL1821.26500 ANG
10000 BRL3642.53000 ANG
معدلات التحويل غيلدر جزر الأنتيل الهولندية / الريال البرازيلي
1 ANG2.74535 BRL
5 ANG13.72675 BRL
10 ANG27.45350 BRL
20 ANG54.90700 BRL
50 ANG137.26750 BRL
100 ANG274.53500 BRL
250 ANG686.33750 BRL
500 ANG1372.67500 BRL
1000 ANG2745.35000 BRL
2000 ANG5490.70000 BRL
5000 ANG13726.75000 BRL
10000 ANG27453.50000 BRL