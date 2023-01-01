1 بوليفيانو بوليفي إلى راند جنوب أفريقي

تحويل BOB إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

١ bob
٢٫٧٢ zar

1.00000 BOB = 2.71921 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:28 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BOB إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 ZAR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.077589.10621.464921.669250.954118.3797
1GBP1.1686311.25925104.1361.712011.950811.1149921.4799
1USD0.928050.794123182.69721.359551.549190.885517.0577
1INR0.01122260.009602790.012092310.01644010.01873320.01070770.206267

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bolivian Boliviano / راند جنوب أفريقيا
1 BOB2.71921 ZAR
5 BOB13.59605 ZAR
10 BOB27.19210 ZAR
20 BOB54.38420 ZAR
50 BOB135.96050 ZAR
100 BOB271.92100 ZAR
250 BOB679.80250 ZAR
500 BOB1359.60500 ZAR
1000 BOB2719.21000 ZAR
2000 BOB5438.42000 ZAR
5000 BOB13596.05000 ZAR
10000 BOB27192.10000 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / Bolivian Boliviano
1 ZAR0.36775 BOB
5 ZAR1.83877 BOB
10 ZAR3.67754 BOB
20 ZAR7.35508 BOB
50 ZAR18.38770 BOB
100 ZAR36.77540 BOB
250 ZAR91.93850 BOB
500 ZAR183.87700 BOB
1000 ZAR367.75400 BOB
2000 ZAR735.50800 BOB
5000 ZAR1838.77000 BOB
10000 ZAR3677.54000 BOB