1 بوليفيانو بوليفي إلى جنيه سانت هيليني

تحويل BOB إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

١ bob
٠٫١١ shp

1.00000 BOB = 0.11374 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 22:0 UTC
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BOB إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 SHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077589.10621.464861.66990.954118.3834
1GBP1.1683611.259104.1161.711611.951181.1147321.4801
1USD0.928050.794281182.69721.35951.549790.885517.0612
1INR0.01122260.009604690.012092310.01643950.01874050.01070770.206309

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / جنيه سانت هيلانة
1 BOB0.11374 SHP
5 BOB0.56870 SHP
10 BOB1.13740 SHP
20 BOB2.27480 SHP
50 BOB5.68700 SHP
100 BOB11.37400 SHP
250 BOB28.43500 SHP
500 BOB56.87000 SHP
1000 BOB113.74000 SHP
2000 BOB227.48000 SHP
5000 BOB568.70000 SHP
10000 BOB1137.40000 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / Bolivian Boliviano
1 SHP8.79198 BOB
5 SHP43.95990 BOB
10 SHP87.91980 BOB
20 SHP175.83960 BOB
50 SHP439.59900 BOB
100 SHP879.19800 BOB
250 SHP2197.99500 BOB
500 SHP4395.99000 BOB
1000 SHP8791.98000 BOB
2000 SHP17583.96000 BOB
5000 SHP43959.90000 BOB
10000 SHP87919.80000 BOB