1 بوليفيانو بوليفي إلى ليو روماني

تحويل BOB إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1 bob
0.66 ron

1.00000 BOB = 0.66329 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 0:6 UTC
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BOB إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.0773589.09381.464711.670050.9538518.3895
1GBP1.168511.25895104.1121.711611.951561.1145721.4893
1USD0.92820.794313182.69721.359551.550150.885417.0692
1INR0.01122410.009605070.012092310.01644010.01874490.01070650.206406

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / Romanian Leu
1 BOB0.66329 RON
5 BOB3.31645 RON
10 BOB6.63291 RON
20 BOB13.26582 RON
50 BOB33.16455 RON
100 BOB66.32910 RON
250 BOB165.82275 RON
500 BOB331.64550 RON
1000 BOB663.29100 RON
2000 BOB1326.58200 RON
5000 BOB3316.45500 RON
10000 BOB6632.91000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Bolivian Boliviano
1 RON1.50763 BOB
5 RON7.53815 BOB
10 RON15.07630 BOB
20 RON30.15260 BOB
50 RON75.38150 BOB
100 RON150.76300 BOB
250 RON376.90750 BOB
500 RON753.81500 BOB
1000 RON1507.63000 BOB
2000 RON3015.26000 BOB
5000 RON7538.15000 BOB
10000 RON15076.30000 BOB