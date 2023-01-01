100 دولار بروني إلى دولار سنغافوري

تحويل BND إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

100 bnd
100 sgd

1.00000 BND = 1.00000 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:35 UTC
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BND إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855751.077489.0981.465161.671040.9541518.4149
1GBP1.1685711.259104.1161.712111.952691.1149921.5188
1USD0.928150.794281182.69721.35991.550990.885617.092
1INR0.01122360.009604690.012092310.01644430.0187550.01070890.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / دولار سنغافورة
1 BND1.00000 SGD
5 BND5.00000 SGD
10 BND10.00000 SGD
20 BND20.00000 SGD
50 BND50.00000 SGD
100 BND100.00000 SGD
250 BND250.00000 SGD
500 BND500.00000 SGD
1000 BND1000.00000 SGD
2000 BND2000.00000 SGD
5000 BND5000.00000 SGD
10000 BND10000.00000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / دولار بروني
1 SGD1.00000 BND
5 SGD5.00000 BND
10 SGD10.00000 BND
20 SGD20.00000 BND
50 SGD50.00000 BND
100 SGD100.00000 BND
250 SGD250.00000 BND
500 SGD500.00000 BND
1000 SGD1000.00000 BND
2000 SGD2000.00000 BND
5000 SGD5000.00000 BND
10000 SGD10000.00000 BND