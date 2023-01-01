5 دولار بروني إلى ريال سعودي

تحويل BND إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

٥ bnd
١٣٫٨٥ sar

1.00000 BND = 2.76947 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:35 UTC
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BND إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855751.077589.10621.465181.67080.9541518.4166
1GBP1.1685711.2591104.1241.712121.95241.1149921.5205
1USD0.928050.794218182.69721.35981.550630.8855517.092
1INR0.01122260.009603930.012092310.01644310.01875070.01070830.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / ريال سعودي
1 BND2.76947 SAR
5 BND13.84735 SAR
10 BND27.69470 SAR
20 BND55.38940 SAR
50 BND138.47350 SAR
100 BND276.94700 SAR
250 BND692.36750 SAR
500 BND1384.73500 SAR
1000 BND2769.47000 SAR
2000 BND5538.94000 SAR
5000 BND13847.35000 SAR
10000 BND27694.70000 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / دولار بروني
1 SAR0.36108 BND
5 SAR1.80540 BND
10 SAR3.61080 BND
20 SAR7.22160 BND
50 SAR18.05400 BND
100 SAR36.10800 BND
250 SAR90.27000 BND
500 SAR180.54000 BND
1000 SAR361.08000 BND
2000 SAR722.16000 BND
5000 SAR1805.40000 BND
10000 SAR3610.80000 BND