1 دولار برمودي إلى ريال قطري

تحويل BMD إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

١ bmd
٣٫٦٥ qar

1.00000 BMD = 3.64515 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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BMD إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / الريال القطري
1 BMD3.64515 QAR
5 BMD18.22575 QAR
10 BMD36.45150 QAR
20 BMD72.90300 QAR
50 BMD182.25750 QAR
100 BMD364.51500 QAR
250 BMD911.28750 QAR
500 BMD1822.57500 QAR
1000 BMD3645.15000 QAR
2000 BMD7290.30000 QAR
5000 BMD18225.75000 QAR
10000 BMD36451.50000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / Bermudan Dollar
1 QAR0.27434 BMD
5 QAR1.37169 BMD
10 QAR2.74337 BMD
20 QAR5.48674 BMD
50 QAR13.71685 BMD
100 QAR27.43370 BMD
250 QAR68.58425 BMD
500 QAR137.16850 BMD
1000 QAR274.33700 BMD
2000 QAR548.67400 BMD
5000 QAR1371.68500 BMD
10000 QAR2743.37000 BMD