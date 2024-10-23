دولار أسترالي إلى فورنت مجري

تحويل AUD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

A$1.000 AUD = Ft247.0 HUF

Mid-market exchange rate at 01:26
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AUD إلى HUF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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HUF

أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.77184.1140.9261.659151.6851.3831.318
1 GBP1.2971109.1091.2022.151196.7581.7941.71
1 INR0.0120.00910.0110.021.8030.0160.016
1 EUR1.0790.83290.79311.79163.731.4931.423

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Hungarian Forint
1 AUD٢٤٧٫٠١٦٠٠ HUF
5 AUD١٬٢٣٥٫٠٨٠٠٠ HUF
10 AUD٢٬٤٧٠٫١٦٠٠٠ HUF
20 AUD٤٬٩٤٠٫٣٢٠٠٠ HUF
50 AUD١٢٬٣٥٠٫٨٠٠٠٠ HUF
100 AUD٢٤٬٧٠١٫٦٠٠٠٠ HUF
250 AUD٦١٬٧٥٤٫٠٠٠٠٠ HUF
500 AUD١٢٣٬٥٠٨٫٠٠٠٠٠ HUF
1000 AUD٢٤٧٬٠١٦٫٠٠٠٠٠ HUF
2000 AUD٤٩٤٬٠٣٢٫٠٠٠٠٠ HUF
5000 AUD١٬٢٣٥٬٠٨٠٫٠٠٠٠٠ HUF
10000 AUD٢٬٤٧٠٬١٦٠٫٠٠٠٠٠ HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار أسترالي
2000 HUF٨٫٠٩٦٦٤ AUD
5000 HUF٢٠٫٢٤١٦٠ AUD
10000 HUF٤٠٫٤٨٣٢٠ AUD
15000 HUF٦٠٫٧٢٤٨٠ AUD
20000 HUF٨٠٫٩٦٦٤٠ AUD
30000 HUF١٢١٫٤٤٩٦٠ AUD
40000 HUF١٦١٫٩٣٢٨٠ AUD
50000 HUF٢٠٢٫٤١٦٠٠ AUD
60000 HUF٢٤٢٫٨٩٩٢٠ AUD
100000 HUF٤٠٤٫٨٣٢٠٠ AUD
150000 HUF٦٠٧٫٢٤٨٠٠ AUD
200000 HUF٨٠٩٫٦٦٤٠٠ AUD