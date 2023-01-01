بيزو أرجنتيني إلى فرنك وسط إفريقي

تحويل ARS إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي

1000 ars
1781 xaf

1.00000 ARS = 1.78069 XAF

متوسط سعر صرف السوق عند 3:38 UTC
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ARS إلى XAF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 XAF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0637588.42421.435161.659390.957318.2243
1GBP1.1582811.23215102.4221.662361.922081.1088221.1093
1USD0.940050.811589183.1251.349151.559940.8999517.1321
1INR0.01130910.009763480.012030110.01623040.01876620.01082650.2061

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى فرنك وسط إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / فرنك فرنك بيك
1 ARS1.78069 XAF
5 ARS8.90345 XAF
10 ARS17.80690 XAF
20 ARS35.61380 XAF
50 ARS89.03450 XAF
100 ARS178.06900 XAF
250 ARS445.17250 XAF
500 ARS890.34500 XAF
1000 ARS1780.69000 XAF
2000 ARS3561.38000 XAF
5000 ARS8903.45000 XAF
10000 ARS17806.90000 XAF
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / Argentine Peso
1 XAF0.56158 ARS
5 XAF2.80790 ARS
10 XAF5.61581 ARS
20 XAF11.23162 ARS
50 XAF28.07905 ARS
100 XAF56.15810 ARS
250 XAF140.39525 ARS
500 XAF280.79050 ARS
1000 XAF561.58100 ARS
2000 XAF1123.16200 ARS
5000 XAF2807.90500 ARS
10000 XAF5615.81000 ARS