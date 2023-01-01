ألف بيزو أرجنتيني إلى روبية سيشيلية

تحويل ARS إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

1000 ars
36.22 scr

1.00000 ARS = 0.03622 SCR

Mid-market exchange rate at 21:51
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أعلى العملات

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11.520451.35840.929118.86751.3421519.00070.796908
1 AUD0.657710.893420.61107512.40920.88273212.49680.524126
1 CAD0.736161.1192910.68397313.88950.98803713.98760.586652
1 EUR1.07631.636461.46205120.30711.4445620.45050.8578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / روبية سيشيل
1 ARS0.03622 SCR
5 ARS0.18110 SCR
10 ARS0.36220 SCR
20 ARS0.72441 SCR
50 ARS1.81102 SCR
100 ARS3.62204 SCR
250 ARS9.05510 SCR
500 ARS18.11020 SCR
1000 ARS36.22040 SCR
2000 ARS72.44080 SCR
5000 ARS181.10200 SCR
10000 ARS362.20400 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / Argentine Peso
1 SCR27.60870 ARS
5 SCR138.04350 ARS
10 SCR276.08700 ARS
20 SCR552.17400 ARS
50 SCR1380.43500 ARS
100 SCR2760.87000 ARS
250 SCR6902.17500 ARS
500 SCR13804.35000 ARS
1000 SCR27608.70000 ARS
2000 SCR55217.40000 ARS
5000 SCR138043.50000 ARS
10000 SCR276087.00000 ARS