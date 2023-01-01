5 بيزو أرجنتيني إلى فرنك رواندي

تحويل ARS إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

٥ ars
١٧ rwf

1.00000 ARS = 3.43414 RWF

Mid-market exchange rate at 21:51
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أعلى العملات

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11.520451.35840.929118.86751.3421519.00070.796908
1 AUD0.657710.893420.61107512.40920.88273212.49680.524126
1 CAD0.736161.1192910.68397313.88950.98803713.98760.586652
1 EUR1.07631.636461.46205120.30711.4445620.45050.8578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / Rwandan Franc
1 ARS3.43414 RWF
5 ARS17.17070 RWF
10 ARS34.34140 RWF
20 ARS68.68280 RWF
50 ARS171.70700 RWF
100 ARS343.41400 RWF
250 ARS858.53500 RWF
500 ARS1717.07000 RWF
1000 ARS3434.14000 RWF
2000 ARS6868.28000 RWF
5000 ARS17170.70000 RWF
10000 ARS34341.40000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / Argentine Peso
1 RWF0.29119 ARS
5 RWF1.45597 ARS
10 RWF2.91194 ARS
20 RWF5.82388 ARS
50 RWF14.55970 ARS
100 RWF29.11940 ARS
250 RWF72.79850 ARS
500 RWF145.59700 ARS
1000 RWF291.19400 ARS
2000 RWF582.38800 ARS
5000 RWF1455.97000 ARS
10000 RWF2911.94000 ARS