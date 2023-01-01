10 بيزو أرجنتيني إلى دينار أردني

تحويل ARS إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ ars
٠٫٠٢٠ jod

1.00000 ARS = 0.00195 JOD

Mid-market exchange rate at 21:58
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أعلى العملات

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11.520451.35840.929118.86751.3421519.00070.796908
1 AUD0.657710.893420.61107512.40920.88273212.49680.524126
1 CAD0.736161.1192910.68397313.88950.98803713.98760.586652
1 EUR1.07631.636461.46205120.30711.4445620.45050.8578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / الدينار الأردني
1 ARS0.00195 JOD
5 ARS0.00975 JOD
10 ARS0.01951 JOD
20 ARS0.03902 JOD
50 ARS0.09754 JOD
100 ARS0.19508 JOD
250 ARS0.48769 JOD
500 ARS0.97539 JOD
1000 ARS1.95078 JOD
2000 ARS3.90156 JOD
5000 ARS9.75390 JOD
10000 ARS19.50780 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / Argentine Peso
1 JOD512.61400 ARS
5 JOD2563.07000 ARS
10 JOD5126.14000 ARS
20 JOD10252.28000 ARS
50 JOD25630.70000 ARS
100 JOD51261.40000 ARS
250 JOD128153.50000 ARS
500 JOD256307.00000 ARS
1000 JOD512614.00000 ARS
2000 JOD1025228.00000 ARS
5000 JOD2563070.00000 ARS
10000 JOD5126140.00000 ARS