20 بيزو أرجنتيني إلى سيدي غاني

تحويل ARS إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

20 ars
0.64 ghs

1.00000 ARS = 0.03193 GHS

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / Ghanaian Cedi
1 ARS0.03193 GHS
5 ARS0.15966 GHS
10 ARS0.31931 GHS
20 ARS0.63863 GHS
50 ARS1.59657 GHS
100 ARS3.19314 GHS
250 ARS7.98285 GHS
500 ARS15.96570 GHS
1000 ARS31.93140 GHS
2000 ARS63.86280 GHS
5000 ARS159.65700 GHS
10000 ARS319.31400 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Argentine Peso
1 GHS31.31710 ARS
5 GHS156.58550 ARS
10 GHS313.17100 ARS
20 GHS626.34200 ARS
50 GHS1565.85500 ARS
100 GHS3131.71000 ARS
250 GHS7829.27500 ARS
500 GHS15658.55000 ARS
1000 GHS31317.10000 ARS
2000 GHS62634.20000 ARS
5000 GHS156585.50000 ARS
10000 GHS313171.00000 ARS