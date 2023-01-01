5 كوانزا أنغولي إلى رينغيت ماليزي

تحويل AOA إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

٥ aoa
٠٫٠٣ myr

1.00000 AOA = 0.00552 MYR

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10.92911.35841.520451.3421519.000783.4320.796908
1 EUR1.076311.462051.636461.4445620.450589.79790.8578
1 CAD0.736160.68397311.119290.98803713.987661.41930.586652
1 AUD0.65770.6110750.8934210.88273212.496854.87320.524126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanzas

AOA إلى USD

AOA إلى EUR

AOA إلى CAD

AOA إلى AUD

AOA إلى SGD

AOA إلى ZAR

AOA إلى INR

AOA إلى GBP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Angolan Kwanza / رينغيت ماليزي
1 AOA0.00552 MYR
5 AOA0.02762 MYR
10 AOA0.05525 MYR
20 AOA0.11049 MYR
50 AOA0.27623 MYR
100 AOA0.55245 MYR
250 AOA1.38113 MYR
500 AOA2.76226 MYR
1000 AOA5.52451 MYR
2000 AOA11.04902 MYR
5000 AOA27.62255 MYR
10000 AOA55.24510 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Angolan Kwanza
1 MYR181.01100 AOA
5 MYR905.05500 AOA
10 MYR1810.11000 AOA
20 MYR3620.22000 AOA
50 MYR9050.55000 AOA
100 MYR18101.10000 AOA
250 MYR45252.75000 AOA
500 MYR90505.50000 AOA
1000 MYR181011.00000 AOA
2000 MYR362022.00000 AOA
5000 MYR905055.00000 AOA
10000 MYR1810110.00000 AOA